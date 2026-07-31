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«Питтсбург» подписал трёхлетний контракт с форвардом Томми Новаком

«Питтсбург» подписал трёхлетний контракт с форвардом Томми Новаком
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Нападающий Томми Новак продлил контракт с «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба клуба. 29-летний американец подписал соглашение с «пингвинами» на три года со средней зарплатой $ 4,65 млн за сезон. Общая сумма сделки – $ 13,95 млн.

Отмечается, что новый договор начнёт действовать через сезон. Предстоящий чемпионат форвард проведёт с окладом $ 3,5 млн в год.

В минувшем сезоне Новак провёл 82 матча в регулярке, забросив 16 шайб и сделав 26 результативных передач при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 14.17. В плей-офф на его счету шесть игр и два ассиста при показателе полезности «-4».

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