«Питтсбург» подписал трёхлетний контракт с форвардом Томми Новаком

Нападающий Томми Новак продлил контракт с «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба клуба. 29-летний американец подписал соглашение с «пингвинами» на три года со средней зарплатой $ 4,65 млн за сезон. Общая сумма сделки – $ 13,95 млн.

Отмечается, что новый договор начнёт действовать через сезон. Предстоящий чемпионат форвард проведёт с окладом $ 3,5 млн в год.

В минувшем сезоне Новак провёл 82 матча в регулярке, забросив 16 шайб и сделав 26 результативных передач при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 14.17. В плей-офф на его счету шесть игр и два ассиста при показателе полезности «-4».