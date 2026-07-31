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Иван Демидов появится в хоккейном симуляторе NHL 27 с реалистичным геймфейсом

Иван Демидов появится в хоккейном симуляторе NHL 27 с реалистичным геймфейсом
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Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов получит реалистичную внешность в игровом симуляторе NHL 27 от EA Sports. Об этом сообщает EA Sports NHL в социальной сети Х.

Фото: EA

В минувшем сезоне 20-летний хоккеист провёл 82 матча в регулярном чемпионате, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами при показателе полезности «+3». В плей-офф на его счету 19 игр, три гола и шесть ассистов при показателе полезности «-1».

Игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series 11 сентября. Владельцы Deluxe-издания по традиции смогут начать играть на неделю раньше — 4 сентября.

Особенностью нового проекта станет возвращение онлайн-режима Connected Franchise, который в последний раз был только в NHL 14. Теперь в игре можно управлять командами вместе с другими пользователями и создавать онлайн-лиги. Кроме того, NHL 27 получит улучшенную трансляцию матчей в духе телевизионных трансляций.

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