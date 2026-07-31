Канадский комментатор призвал «Сан-Хосе» не назначать Селебрини капитаном прямо сейчас

Комментатор и аналитик из Торонто Сид Сейшейро призвал «Сан-Хосе Шаркс» пока не назначать Маклина Селебрини капитаном. Ранее клуб и 20-летний нападающий заключили новый контракт на пять лет и $ 94 млн. Его кэпхит $ 18,8 млн стал рекордным в НХЛ, соглашение вступит в силу с сезона-2027/2028.

«Только не делайте его капитаном прямо сейчас. Сделайте одолжение. Не надо. Это было бы глупо. Думаю, в НХЛ настоящие капитаны ведут команды за собой. Не берусь утверждать, что Селебрини был самым важным игроком сборной Канады на Олимпиаде. Мы не знаем, как парень отреагирует на такой контракт», — приводит слова Сейшейро Sportskeeda.

В прошлом сезоне Селебрини в НХЛ провёл 82 игры, где набрал 115 (45+70) очков. В составе сборной Канады форвард сыграл на Олимпийских играх, где в шести матчах заработал 10 (5+5) очков и выиграл серебряные медали.