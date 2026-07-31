«Торпедо» продлило контракт с форвардом Егором Соколовым на сезон

«Торпедо» объявило о продлении контракта с нападающим Егором Соколовым. Новое соглашение с игроком рассчитано до 31 мая 2027 года.

«Егор — талантливый нападающий и честный парень, который ещё имеет потенциал для спортивного роста. Для «Торпедо» он не только хороший спортсмен, но и, безусловно, ценный актив, которым мы дорожим и не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие».

Далее мы будем руководствоваться, как и ранее, спортивным принципом. Конкуренция за место в составе «Торпедо» ожидается очень серьёзной. Того требуют поставленные перед клубом задачи. Пожелаем Егору обновить свои бомбардирские результаты в новом сезоне», — приводит слова генерального директора «Торпедо» Евгения Забуги пресс-служба клуба.

Прошлый сезон стал для 26-летнего форварда дебютным в КХЛ. В его активе 70 матчей, 15 заброшенных шайб и 25 результативных передач при показателе полезности «-11». С 2017 года Егор выступал в Северной Америке.