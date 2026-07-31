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«С годами — как хорошее вино». «Питтсбург» поздравил Евгения Малкина с днём рождения

«С годами — как хорошее вино». «Питтсбург» поздравил Евгения Малкина с днём рождения
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«Питтсбург Пингвинз» поздравил российского нападающего Евгения Малкина с днём рождения. Сегодня, 31 июля, хоккеисту исполнилось 40 лет.

«С годами — как хорошее вино. С днём ​​рождения, Джи!» – говорится в сообщении клуба в социальной сети Х.

Напомним, 26 мая «Питтсбург» продлил контракт с Евгением на один год. Следующий сезон станет для Малкина 21-м в Национальной хоккейной лиге. Всего Малкин провёл 1269 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, забросил 533 шайбы и сделал 874 результативные передачи. Также на его счету 183 игры в плей-офф и 183 (69+114) очка. Россиянин выступает за «Пингвинз» всю свою карьеру в НХЛ.

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