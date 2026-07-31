Голдобин — о возвращении Овечкина в Россию: это будет круто, легендарно, громко

Нападающий СКА Николай Голдобин ответил на вопрос о возвращении форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Россию.

«Овечкин — один из лучших спортсменов XXI века. Когда говоришь эту фамилию, на языке возникает только одно слово — легенда. Потому что побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, для России это огромное достижение. Это круто, даже не знаю, как подобрать слова.

Хотел бы увидеть его в «Динамо»? Он сказал, что хочет провести там как минимум один матч. Места хватит, провести он его сможет (смеётся). Это будет круто, это будет легендарно, громко, просто фантастика! Овечкин — самый популярный человек в России, по крайней мере в сфере спорта. И даже если бы мы участвовали сейчас в международных турнирах, он бы продолжал оставаться самым популярным», — приводит слова Голдобина «Советский спорт».

Ранее 40-летний Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год, а позже заявил, что свою последнюю игру в хоккее он проведёт за московское «Динамо».