15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голдобин — о возвращении Овечкина в Россию: это будет круто, легендарно, громко

Голдобин — о возвращении Овечкина в Россию: это будет круто, легендарно, громко
Комментарии

Нападающий СКА Николай Голдобин ответил на вопрос о возвращении форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Россию.

«Овечкин — один из лучших спортсменов XXI века. Когда говоришь эту фамилию, на языке возникает только одно слово — легенда. Потому что побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, для России это огромное достижение. Это круто, даже не знаю, как подобрать слова.

Хотел бы увидеть его в «Динамо»? Он сказал, что хочет провести там как минимум один матч. Места хватит, провести он его сможет (смеётся). Это будет круто, это будет легендарно, громко, просто фантастика! Овечкин — самый популярный человек в России, по крайней мере в сфере спорта. И даже если бы мы участвовали сейчас в международных турнирах, он бы продолжал оставаться самым популярным», — приводит слова Голдобина «Советский спорт».

Ранее 40-летний Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на год, а позже заявил, что свою последнюю игру в хоккее он проведёт за московское «Динамо».

Материалы по теме
«Заслужил право уйти так, как хочет». Инсайд из США — о контракте Овечкина с «Вашингтоном»
«Заслужил право уйти так, как хочет». Инсайд из США — о контракте Овечкина с «Вашингтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android