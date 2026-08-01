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Генменеджер «Нэшвилла» — о Маврике Бурке: ему нужно быть самим собой

Генменеджер «Нэшвилла» — о Маврике Бурке: ему нужно быть самим собой
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Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Крис Макфарланд высказался о перспективах форварда Маврика Бурка. «Предаторз» выменяли 24-летнего канадца у «Даллас Старз» и подписали контракт на шесть лет со средней зарплатой $ 5,5 млн в год.

«То, чего он сможет достичь, будет зависеть от него самого. Считаем, что ему нужно быть самим собой, а не кем-то ещё. В прошлом сезоне он забросил 20 шайб. Если сможет повторить этот результат и стать частью молодого ядра команды, это нас очень обрадует. У него будут все возможности проявить себя в качестве центрального нападающего, это точно», – приводит слова Макфарланда официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне на счету Бурка 41 (20+21) очко в 82 матчах за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ, а также один гол за шесть игр в плей-офф.

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