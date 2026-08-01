В CAS высказались про разбирательство между ФХР и ИИХФ из-за отстранения сборной России

В пресс‑службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили, что продолжается разбирательство между Федерацией хоккея России (ФХР) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на решение ИИХФ от 25 мая 2026 года запретить российским командам участвовать в международных соревнованиях.

«Сейчас между Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея продолжается разбирательство по делу CAS, которое было подано 17 июня 2026 года. Апелляция подана на решение дисциплинарного совета ИИХФ от 25 мая 2026 года о запрете российским командам участвовать в соревнованиях ИИХФ. На данный момент стороны обмениваются письменными заявлениями, и слушание ещё не назначено.

На текущий момент CAS не получал отдельной апелляции в связи с решением совета ИИХФ (пресс‑релиз от 30 июля 2026 года), согласно которому Россия не будет допущена к участию в чемпионатах ИИХФ в сезоне‑2026/2027 из‑за сохраняющихся проблем с безопасностью и добросовестностью в спорте», — приводит сообщение пресс-службы CAS «Матч ТВ».