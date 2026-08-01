«Пока шобла не поймёт, что они дебилы, так и будет продолжаться». Величкин о решении ИИХФ

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал решение ИИХФ о продолжении отстранения сборной России на сезон-2026/2027.

«Недопуск России на чемпионат мира в 2027 году меня не удивил. Мы понимаем, кто сейчас сидит в Международной федерации — финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Прибалтика всю жизнь развивалась за счёт российского хоккея — и в советское время, и после. Рига держалась за счёт КХЛ и нашей федерации, перенимала опыт. А теперь эти люди, движимые завистью, пытаются подняться на ступеньку выше. Пока эта шобла не поймёт, что они дебилы, так и будет продолжаться», — приводит слова Величкина «Советский спорт».