15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пока шобла не поймёт, что они дебилы, так и будет продолжаться». Величкин о решении ИИХФ

«Пока шобла не поймёт, что они дебилы, так и будет продолжаться». Величкин о решении ИИХФ
Комментарии

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал решение ИИХФ о продолжении отстранения сборной России на сезон-2026/2027.

«Недопуск России на чемпионат мира в 2027 году меня не удивил. Мы понимаем, кто сейчас сидит в Международной федерации — финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Прибалтика всю жизнь развивалась за счёт российского хоккея — и в советское время, и после. Рига держалась за счёт КХЛ и нашей федерации, перенимала опыт. А теперь эти люди, движимые завистью, пытаются подняться на ступеньку выше. Пока эта шобла не поймёт, что они дебилы, так и будет продолжаться», — приводит слова Величкина «Советский спорт».

Материалы по теме
В CAS высказались про разбирательство между ФХР и ИИХФ из-за отстранения сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android