Российский защитник «Айлендерс» рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы плеча

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы плеча.

– Как самочувствие после травмы плеча?

– Прекрасно, ничего не болит, тренируюсь в полную.

– Рантанен связывался с вами после того, как нанёс травму?

– Да, написал мне. Сказал, что это было не специально, – сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

У 26-летнего Романова контракт до 2033 года со средней зарплатой $ 6,25 млн. В сезоне-2025/2026 Романов из-за травм провёл лишь 15 игр и отдал один голевой пас. Всего в НХЛ игрок обороны провёл 369 матчей, где набрал 84 (17+67) очка.