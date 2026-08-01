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Российский защитник «Айлендерс» рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы плеча

Российский защитник «Айлендерс» рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы плеча
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о своём состоянии после тяжёлой травмы плеча.

– Как самочувствие после травмы плеча?
– Прекрасно, ничего не болит, тренируюсь в полную.

– Рантанен связывался с вами после того, как нанёс травму?
– Да, написал мне. Сказал, что это было не специально, – сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

У 26-летнего Романова контракт до 2033 года со средней зарплатой $ 6,25 млн. В сезоне-2025/2026 Романов из-за травм провёл лишь 15 игр и отдал один голевой пас. Всего в НХЛ игрок обороны провёл 369 матчей, где набрал 84 (17+67) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
Эксклюзив
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
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Новости. Хоккей
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