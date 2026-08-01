Российский защитник «Айлендерс» ответил, что пошло не так у Цыплакова и Шабанова

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, почему не получилось заиграть в составе команды у Максима Шабанова и Максима Цыплакова.

– Максим Шабанов и Максим Цыплаков покинули «Айлендерс». Можете со стороны сказать, что пошло не так? Тот же Цыплаков ярко провёл первый сезон.

– Яркий первый сезон и второй похуже – обыденность. Так происходит у многих хоккеистов. Может, сейчас он вернётся и будет играть ещё лучше. Есть такая вероятность.

У Шабана по-другому. Возможно, просто не влился в НХЛ после КХЛ. Этот год стал для него показателем того, как играют в НХЛ. В следующем году он может проявить себя намного лучше. Разные причины могут быть, но только они знают правду, – сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.