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Российский защитник «Айлендерс» ответил, что пошло не так у Цыплакова и Шабанова

Российский защитник «Айлендерс» ответил, что пошло не так у Цыплакова и Шабанова
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, почему не получилось заиграть в составе команды у Максима Шабанова и Максима Цыплакова.

– Максим Шабанов и Максим Цыплаков покинули «Айлендерс». Можете со стороны сказать, что пошло не так? Тот же Цыплаков ярко провёл первый сезон.
– Яркий первый сезон и второй похуже – обыденность. Так происходит у многих хоккеистов. Может, сейчас он вернётся и будет играть ещё лучше. Есть такая вероятность.

У Шабана по-другому. Возможно, просто не влился в НХЛ после КХЛ. Этот год стал для него показателем того, как играют в НХЛ. В следующем году он может проявить себя намного лучше. Разные причины могут быть, но только они знают правду, – сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
Эксклюзив
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
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Новости. Хоккей
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