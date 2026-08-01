«Он меня уважал, я его ещё больше». Российский защитник «Айлендерс» — о Патрике Руа

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о работе с бывшим главным тренером «островитян» Патриком Руа.

– Насколько неожиданной была смена Патрика Руа на Питера Дебура на посту главного тренера «Айлендерс»?

– Действительно было неожиданно. Это ещё на Пасху произошло, обычно в эти дни всё более спокойно. Ещё не успел поработать с Дебуром. Посмотрим, как это будет. Уже не терпится туда приехать, скоро полечу в Америку. Было бы круто заново влиться в коллектив.

– Как оцените работу с Руа?

– Мне очень нравилось. К Патрику вообще никогда не было вопросов. Он меня уважал, я его ещё больше (смеётся). Главное – самоотдача, – сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.