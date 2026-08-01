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«Он меня уважал, я его ещё больше». Российский защитник «Айлендерс» — о Патрике Руа

«Он меня уважал, я его ещё больше». Российский защитник «Айлендерс» — о Патрике Руа
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о работе с бывшим главным тренером «островитян» Патриком Руа.

– Насколько неожиданной была смена Патрика Руа на Питера Дебура на посту главного тренера «Айлендерс»?
– Действительно было неожиданно. Это ещё на Пасху произошло, обычно в эти дни всё более спокойно. Ещё не успел поработать с Дебуром. Посмотрим, как это будет. Уже не терпится туда приехать, скоро полечу в Америку. Было бы круто заново влиться в коллектив.

– Как оцените работу с Руа?
– Мне очень нравилось. К Патрику вообще никогда не было вопросов. Он меня уважал, я его ещё больше (смеётся). Главное – самоотдача, – сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
Эксклюзив
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
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Новости. Хоккей
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