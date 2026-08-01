«Не каждый может так чувствовать игру, чуйка нереальная». Романов — о Шефере

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высоко оценил игру 18-летнего игрока обороны «островитян» Мэттью Шефера.

– В предыдущем интервью «Чемпионату» вы высоко отзывались о потенциале Мэттью Шефера. Насколько он реализовал то, о чём вы говорили?

– На полную катушку, даже перереализовал. В 18 лет забить так много голов очень тяжело, почти невозможно.

– Чему-то можно у него учиться уже?

– Учиться можно у всех, у него в том числе. Он отлично катается, видит площадку. У него есть чуйка – куда открыться, куда пас отдать. Она просто нереальная. Не каждый может так чувствовать игру, как он. Катание у него шедевральное, – сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.