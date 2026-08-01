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«Не каждый может так чувствовать игру, чуйка нереальная». Романов — о Шефере

«Не каждый может так чувствовать игру, чуйка нереальная». Романов — о Шефере
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высоко оценил игру 18-летнего игрока обороны «островитян» Мэттью Шефера.

– В предыдущем интервью «Чемпионату» вы высоко отзывались о потенциале Мэттью Шефера. Насколько он реализовал то, о чём вы говорили?
– На полную катушку, даже перереализовал. В 18 лет забить так много голов очень тяжело, почти невозможно.

– Чему-то можно у него учиться уже?
– Учиться можно у всех, у него в том числе. Он отлично катается, видит площадку. У него есть чуйка – куда открыться, куда пас отдать. Она просто нереальная. Не каждый может так чувствовать игру, как он. Катание у него шедевральное, – сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
Эксклюзив
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
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