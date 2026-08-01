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«Офигенный человек, игрок и капитан». Романов — об уходе Андерса Ли в «Юту»

«Офигенный человек, игрок и капитан». Романов — об уходе Андерса Ли в «Юту»
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Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался об уходе бывшего капитана «островитян» нападающего Андерса Ли в «Юту Маммот».

– С Андерсом Ли общались после его ухода?
– Да, сразу же ему написал. Это офигенный человек, игрок и капитан. Жаль, что он перешёл в другую команду.

– Если бы могли выбирать, кого бы назначили следующим капитаном «Айлендерс»?
– Слава богу, у меня нет права голоса, потому что тяжело выбрать. Со всеми общаешься как с друзьями, а когда по щелчку пальцев игрок оказывается не в твоей команде, это страшно. Просто стрёмно находиться в их ситуации, по себе знаю, что это такое. Не хочется, чтобы кто-то уходил, у нас хорошая команда, – сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
Эксклюзив
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
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