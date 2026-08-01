15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Романов рассказал, возможен ли его обмен из «Айлендерс»

Александр Романов рассказал, возможен ли его обмен из «Айлендерс»
Комментарии

26-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, возможен ли его обмен из стана «островитян».

– У вас наступает последний сезон перед вступлением в силу запрета на обмен. Поговаривают, что сейчас многие клубы проявляют к вам интерес.
– Не слышал, чтобы меня кто-то хотел обменять или выменять. Будь как будет, моя задача – полностью отдавать себя команде.

– До подписания нового контракта была такая возможность?
– Честно говоря, так хотел играть за «Айлендерс», что меня больше ничего не интересовало, – сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
Эксклюзив
«Рантанен писал мне, когда нанёс травму. Сказал, что не специально». Интервью с Романовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android