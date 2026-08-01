Александр Романов рассказал, возможен ли его обмен из «Айлендерс»

26-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал, возможен ли его обмен из стана «островитян».

– У вас наступает последний сезон перед вступлением в силу запрета на обмен. Поговаривают, что сейчас многие клубы проявляют к вам интерес.

– Не слышал, чтобы меня кто-то хотел обменять или выменять. Будь как будет, моя задача – полностью отдавать себя команде.

– До подписания нового контракта была такая возможность?

– Честно говоря, так хотел играть за «Айлендерс», что меня больше ничего не интересовало, – сказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.