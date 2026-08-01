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Давыдов раскритиковал слова директора «Северстали» про Вадима Шипачёва

Давыдов раскритиковал слова директора «Северстали» про Вадима Шипачёва
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подверг критике слова директора «Северстали» Николая Канакова, который заявил, что форвард «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв не подходит череповецкой команде по стилю.

— Меня неприятно удивило высказывание в прессе одного из директоров местного клуба. Его спросили, почему летом не удалось вернуть в «Северсталь» воспитанника клуба и лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачёва. И вот тут этот человек почему-то начал юлить и заявил, что у них быстрая команда, а Вадим якобы медленный.

Ничего не скажешь, хороший «сюрприз» подготовил Вадиму к звёздному матчу в Череповце чиновник из родного клуба. Тем более что мы говорим о хоккее, где самое главное – быстро не бегать, а думать. И тот же Шипачёв это два десятка лет доказывает.

— Как объясните такую странную оценку, которая к тому же прозвучала в самое неудачное время?
— Видимо, сказались какие-то старые обиды, всё-таки в своё время Вадим покинул Череповец. Но для современного хоккея это обычное дело, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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