Давыдов раскритиковал слова директора «Северстали» про Вадима Шипачёва

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подверг критике слова директора «Северстали» Николая Канакова, который заявил, что форвард «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв не подходит череповецкой команде по стилю.

— Меня неприятно удивило высказывание в прессе одного из директоров местного клуба. Его спросили, почему летом не удалось вернуть в «Северсталь» воспитанника клуба и лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачёва. И вот тут этот человек почему-то начал юлить и заявил, что у них быстрая команда, а Вадим якобы медленный.

Ничего не скажешь, хороший «сюрприз» подготовил Вадиму к звёздному матчу в Череповце чиновник из родного клуба. Тем более что мы говорим о хоккее, где самое главное – быстро не бегать, а думать. И тот же Шипачёв это два десятка лет доказывает.

— Как объясните такую странную оценку, которая к тому же прозвучала в самое неудачное время?

— Видимо, сказались какие-то старые обиды, всё-таки в своё время Вадим покинул Череповец. Но для современного хоккея это обычное дело, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.