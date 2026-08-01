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«Вряд ли что-то получится сделать». Коньков — об обращении ФХР в CAS из-за решения ИИХФ

«Вряд ли что-то получится сделать». Коньков — об обращении ФХР в CAS из-за решения ИИХФ
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков скептически оценил шансы Федерации хоккея России (ФХР) оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске российской команды до участия в ЧМ-2027.

«Я думаю, что у Федерации хоккея России вряд ли что-то получится сделать, пока ситуация во внешней политике не изменится. Как только политическая ситуация поменяется, тогда решения в пользу спортсменов будут приняты. И это касается не только хоккея», — приводит слова Конькова «Сила спорта».

Напомним, 30 июля ИИХФ сообщила, что отстранение сборной России различных возрастов продлевается на сезон-2026/2027.

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