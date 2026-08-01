Игорь Никитин подробно рассказал о вкладе Киселевича в победу на Олимпиаде 2018 года

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о совместной работе с Богданом Киселевичем, который завершил карьеру и недавно провёл прощальный матч.

— Вы прошли с Киселевичем большой путь в нескольких командах. Каким он запомнился вам как игрок и как человек?

— Само то, что мы с ним так много прошли вместе, уже говорит о многом. Богдан выдержал требования, которые предъявляют и хоккей, и тренерский штаб, и команды, в которых он играл. А они всегда ставили перед собой самые высокие задачи. Без характера, целеустремлённости, мастерства и человеческих качеств это невозможно сделать. Но Богдан, будучи целостной личностью, сумел добиться больших успехов.

— Он как-то выделялся в сборной на победной Олимпиаде-2018 в Корее и при подготовке к ней? Каков его вклад в тот триумф?

— Дело в том, что задача больших игроков в больших командах — создать микроклимат, не выделяясь, но являясь важной частью коллектива. И то олимпийское золото как раз является результатом командной работы. Хотя понятно, что всегда есть свои герои, есть право на чудо, которое тогда случилось. Но это результат команды, причём не только тех ребят, которые были на льду, но и тренерского штаба, и обслуживающего персонала — очень много людей, которые не просто переживали за дело, но и создавали атмосферу, условия для успеха, — цитируют Никитина «Известия».