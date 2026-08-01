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«Жизнь коротка, а хоккейная ещё короче». Разин выступил с напутствием игрокам «Металлурга»

«Жизнь коротка, а хоккейная ещё короче». Разин выступил с напутствием игрокам «Металлурга»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин перед началом предсезонной подготовки выступил с напутственным словом игрокам магнитогорского клуба.

«Знаете, первая неделя будет очень сложная, там, в Минске, тоже будет сложновато. Но четвёртый сезон мы начинаем работать нашим тренерским штабом. И за все предыдущие три предсезонки у нас не было ни одной травмы паха, спины, коленей. Поэтому всё проверено. Самое главное, чтобы вы понимали, какие нагрузки вы получаете и как надо правильно восстанавливаться.

Второй момент, вы посмотрели состав. Ещё раз, это ничего не значит. Вы знаете, что в хоккей играют люди, а не фамилии. Опять же, пример того же Димки Силантьева, который чемпионский сезон начинал с шестой пятёрки, а закончил в первой чемпионом. Вот, пожалуйста, для каждого это. Всё это достижимо.

И третий момент — я всегда вам говорил: не теряйте время. Наступает новый сезон. Сезон — это практически год из вашей жизни. Жизнь коротка, а хоккейная жизнь ещё короче», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

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