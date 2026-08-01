Сергей Широков стал руководителем селекционной службы «Сибири»

Пресс-служба «Сибири» сообщила, что Сергей Широков занял пост руководителя селекционной службы «Сибири». Валентин Пьянов стал старшим селекционером. Оба хоккеиста ранее завершили карьеры.

«Будем использовать богатый опыт ребят, опыт игры в КХЛ. Сергей Широков будет больше работать со взрослыми хоккеистами: в его зоне ответственности первая команда, Всероссийская лига, а Валентин Пьянов – с молодёжной командой и старшими возрастами школы. Естественно, в поле зрения парней будет не только наша система. Немаловажный момент – оба наших новых специалиста владеют разговорным английским, что будет помогать нам при общении с иностранными игроками. Желаем нашим экс-игрокам успехов в новой роли!» — заявил генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.