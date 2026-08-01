«Боюсь, ситуация с допуском России станет хуже». Крикунов — о скором уходе Тардифа из ИИХФ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о скором уходе руководителя Международной федерации хоккея Люка Тардифа с должности. Напомним, выборы президента ИИХФ состоятся на полугодовом конгрессе, который пройдёт с 29 сентября по 2 октября.

— Я подумал, что Тардифа, наверное, политика так достала, что он сам решил уйти.

— Есть ли надежда на то, что с новым главой ИИХФ ситуация с нашим допуском станет проще?

— Я боюсь, что только хуже будет. У этого хоть совесть какая‑то есть, раз он уйти решил, а у других ребят, похоже, никакой совести нет, — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».