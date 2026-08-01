Минское «Динамо» заключило пробный контракт с олимпийским чемпионом Сергеем Калининым

Минское «Динамо» заключило пробный контракт с Сергеем Калининым, сообщает пресс-служба клуба. Форвард присоединился к «зубрам» и примет участие в предсезонной подготовке команды.

Калинин имеет богатый опыт выступлений в КХЛ и на международной арене. В минувшем сезоне нападающий присоединился к ЦСКА в декабре и в 37 матчах набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «+1». За карьеру в КХЛ Сергей провёл 748 матчей и записал в актив 236 (101+136) результативных очков. В разные годы он выступал за «Авангард», СКА, ЦСКА, «Трактор» и «Витязь». В составе армейского клуба Калинин стал обладателем Кубка Гагарина.

В активе хоккеиста также победы на Олимпийских играх 2018 года и чемпионате мира 2014 года в составе сборной России.