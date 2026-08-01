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Александр Овечкин рассказал, когда придёт на матч РПЛ летом 2026 года

Александр Овечкин рассказал, когда придёт на матч РПЛ летом 2026 года
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда планирует посетить матч Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Саш, ты собираешься посетить матчи «Динамо»?
— Да, конечно. Слушай, у меня сейчас очень плотный график, следующая домашняя игра, по-моему, 9 августа. 8-го у нас Ovi Cup, 9-го пойдём.

— То есть ты планируешь только один матч посетить или ещё несколько?
— Ну, я планирую вообще улететь [в США] где-то в сентябре. И если расписание будет совпадать, конечно, мы придём с детьми, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

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