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Александр Овечкин ответил, что готов сделать, если ФК «Динамо» выиграет трофей

Александр Овечкин ответил, что готов сделать, если ФК «Динамо» выиграет трофей
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, что готов сделать, если ФК «Динамо» выиграет трофей.

— На что ты готов, если «Динамо» заберёт трофей? Выиграет Кубок или станет чемпионом. Что ты вот можешь сделать?
— Слушай, ну я даже не знаю. Предлагайте. Будем думать.

— Татуировка — самая банальное.
— Нет.

— Поучаствовать в чемпионском параде.
— Вот это — да. Конечно, с удовольствием. Если пригласят, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

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