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Овечкин назвал Ролана Гусева лучшим футболистом «Динамо» за время, что смотрит футбол

Овечкин назвал Ролана Гусева лучшим футболистом «Динамо» за время, что смотрит футбол
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о лучшем футболисте в составе московского «Динамо» за то время, что он смотрит футбол.

— Саш, из футбольного «Динамо» кто лучший для тебя игрок вот за то время, пока ты смотришь футбол?
— Ролан Гусев. Я даже помню, ходил на старый стадион и стоял, где фанаты, то есть у меня шарф, я там все песни, кричалки знал. Потом, конечно же, ну, Кураньи, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

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