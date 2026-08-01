Александр Овечкин назвал лучших воспитанников хоккейного «Динамо»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о лучших воспитанниках хоккейного московского «Динамо».

— Ну, давай, Яшин, возьмём Афиногенова. Третьего, третьего, третьего…

— Жамнов?

— Ну, давай, хорошо. Ну, как вариант, да. Ну, просто очень много воспитанников, которые именно поехали в НХЛ играть. Ковалёв. Топ. Там очень много продолжать, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.