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Станислав Галиев подписал новый контракт с минским «Динамо»

Станислав Галиев подписал новый контракт с минским «Динамо»
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Станислав Галиев подписал новый контракт с минским «Динамо». Соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний нападающий провёл 54 матча и набрал 33 (20+13) очка при показателе полезности «+12». По итогам регулярки Станислав стал четвёртым снайпером и шестым бомбардиром «зубров». В плей-офф Галиев записал на свой счёт 4 (2+2) очка в восьми встречах и стал пятым бомбардиром команды.

Всего за карьеру в КХЛ Станислав провёл 583 игры с учётом плей-офф и набрал 302 (160+142) результативных очка. В сезоне-2017/2018 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».

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