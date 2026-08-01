Станислав Галиев подписал новый контракт с минским «Динамо». Соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний нападающий провёл 54 матча и набрал 33 (20+13) очка при показателе полезности «+12». По итогам регулярки Станислав стал четвёртым снайпером и шестым бомбардиром «зубров». В плей-офф Галиев записал на свой счёт 4 (2+2) очка в восьми встречах и стал пятым бомбардиром команды.

Всего за карьеру в КХЛ Станислав провёл 583 игры с учётом плей-офф и набрал 302 (160+142) результативных очка. В сезоне-2017/2018 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».