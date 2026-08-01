Двукратный обладатель Кубка Гагарина тренер Вячеслав Гусов присоединился к ЦСКА

Специалист Вячеслав Гусов присоединился к тренерскому штабу ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. Белорусский специалист подписал с клубом контракт до конца сезона-2029/2030. Он будет работать на должности тренера-аналитика.

Вячеслав Гусов — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ярославского «Локомотива». До этого он работал в солигорском «Шахтёре», «Нефтехимике» и «Сибири», а также в белорусских сборных разных возрастов.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что бывший нападающий московского «Динамо» Максим Мамин станет новым игроком ЦСКА и подпишет соглашение с клубом до конца сезона-2026/2027.