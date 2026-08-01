«Футбол нудный, скучный». Александр Овечкин — о финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил финальную игру чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0).

— Футбол нудный, скучный, только два момента было в первом тайме, и, в принципе, когда удалился игрок Аргентины, там уже всё было понятно, там они просто перевалились на половину Аргентины.

— Ну вот сейчас уже прошло время, ты считаешь, что это закономерно и справедливо, что именно Испания выиграла?

— Ну, по игре, которую показали в финале, 100%, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.