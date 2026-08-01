15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Футбол нудный, скучный». Александр Овечкин — о финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина

«Футбол нудный, скучный». Александр Овечкин — о финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил финальную игру чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Футбол нудный, скучный, только два момента было в первом тайме, и, в принципе, когда удалился игрок Аргентины, там уже всё было понятно, там они просто перевалились на половину Аргентины.

— Ну вот сейчас уже прошло время, ты считаешь, что это закономерно и справедливо, что именно Испания выиграла?
— Ну, по игре, которую показали в финале, 100%, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

Материалы по теме
Александр Овечкин ответил, что готов сделать, если ФК «Динамо» выиграет трофей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android