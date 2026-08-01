«Футбол нудный, скучный». Александр Овечкин — о финале ЧМ-2026 Испания — Аргентина
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил финальную игру чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
— Футбол нудный, скучный, только два момента было в первом тайме, и, в принципе, когда удалился игрок Аргентины, там уже всё было понятно, там они просто перевалились на половину Аргентины.
— Ну вот сейчас уже прошло время, ты считаешь, что это закономерно и справедливо, что именно Испания выиграла?
— Ну, по игре, которую показали в финале, 100%, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.
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