15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов покинул «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов покинул «Салават Юлаев»
Комментарии

Нападающий Евгений Кузнецов официально покинул «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Клуб благодарит Евгения за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «Салавата Юлаева».

33-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу минувшего регулярного чемпионата, перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Ранее главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков не исключил переход в клуб нападающего Евгения Кузнецова.

Материалы по теме
Главный тренер «Сибири» не исключил перехода Евгения Кузнецова в новосибирский клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android