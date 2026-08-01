Евгений Кузнецов покинул «Салават Юлаев»

Нападающий Евгений Кузнецов официально покинул «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Клуб благодарит Евгения за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «Салавата Юлаева».

33-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу минувшего регулярного чемпионата, перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Ранее главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков не исключил переход в клуб нападающего Евгения Кузнецова.