Александр Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026, его выбор не совпал с решением ФИФА

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал лучшего игрока прошедшего чемпионата мира по футболу 2026 года.

— А лучший игрок для тебя этого чемпионата Родри, вот как был признан или кто-то другой?

— Ну, для меня Месси, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Сборная Аргентины проиграла Испании в решающем матче турнира со счётом 0:1 в дополнительное время. На завершившемся чемпионате мира Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

По ходу мирового первенства Лионель первым среди всех игроков преодолел отметку в 20 мячей на престижнейших турнирах сборных, а также стал лучшим ассистентом и рекордсменом по числу матчей в истории соревнования.