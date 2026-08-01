Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как решил прийти в бар в Москве к любителям пива.

— Саш, интересная история вошла во все новостные ленты, как ты приехал в бар, где любители пива тебя ждали. Как это всё произошло?

— Слушай, смотри… Мы прилетаем после отпуска в Турции. Это было 7-е число. И 8-го числа у меня было мероприятие, и мне моя супруга говорит: «Саш, сейчас видео разлетается, то, что там болельщики ждут Ови». Я был как раз на этом месте. Там, по-моему, с пяти часов, что ли, они встречались. И заехал, сделал сюрприз. Ну, для ребят приятно.

— Настя тебя долго уговаривала?

— Да не, ну это мы увидели, получается, когда были в отпуске. И если была бы возможность, я бы заехал. Ну, сюрприз для ребят — это было, ну, прикольно, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.