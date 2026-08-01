Овечкин высказался о видео, где он попал на бракосочетание пары в Санкт-Петербурге

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о вирусном видео, где он попал на бракосочетание пары в Санкт-Петербурге.

— Сань, недавно завирусилось видео, где ты попал на бракосочетание. Это абсолютная случайность или как заготовка?

— Это я спускался на Матч года.

— В Питере?

— В Питере. И там шли по лестнице муж и жена, и я выхожу с клюшкой там. Попросили сфоткаться, да, и всё, я сфоткался и поехал на игру, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.