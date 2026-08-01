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«Очень всё грамотно сделано». Овечкин — об игре на «СКА Арене» на Матче года

«Очень всё грамотно сделано». Овечкин — об игре на «СКА Арене» на Матче года
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил организацию Матча года в Санкт-Петербурге.

— Расскажи пару слов про Матч года.
— Я вообще был первый раз на этой арене. Я просто, ну, в приятном таком удивлении. Она очень красивая, очень всё грамотно сделано. Был солд-аут, то есть все билеты проданы, и атмосфера была просто шикарная. Ну и, соответственно, матч получился таким, знаешь, зрелищным. Первый тайм я думал, то, что все там напряглись, там 0:0, там, по-моему, 2:1 было. Я думаю: «Ну всё, сейчас зрители будут уходить с трибуны». Сначала они вели, там, по-моему, 7:4, потом мы. И, в общем, до буллитов дошло, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

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