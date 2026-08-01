«У нас был Ротенберг, он должен был победить». Овечкин — о «сценарии» на Матче года

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, был ли «сценарий» исхода игры на Матче года в Санкт-Петербурге.

— Были, кстати, у особо умных версии, что там у вас всё по сценарию и так далее.

— Нет-нет, у нас Роман Борисович [Ротенберг] очень был…

— Сценарий один — он должен победить?

— Он должен был победить, да, и в перерыве там постоянно всё: «Давайте, надо собираться, надо выигрывать, шансы есть». Это мы проигрываем там, по-моему, 4:7. И выиграли игру, все довольны, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.