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Овечкин — об участии в Матче года: если есть возможность помогать людям, почему нет?

Овечкин — об участии в Матче года: если есть возможность помогать людям, почему нет?
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о главных итогах прошедшего Матча года в Санкт-Петербурге.

— А что для тебя значит вот участие в таких матчах?
— Слушай, ну это правильно. Я считаю то, что, если бы в футболе тоже какие-то матчи такие организовывали, было бы прикольно. Ну, слушай, у нас есть возможность помогать людям, которые нуждаются в помощи. Почему нет? И это мы делаем, самое главное, от чистого сердца, мы приезжаем, получаем удовольствие и ещё помогаем детям, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

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