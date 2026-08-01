Александр Овечкин раскрыл, как отреагировал на возвращение Сандро Шварца в «Динамо»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как отреагировал на возвращение тренера Сандро Шварца в ФК «Динамо».

«Я положительно [отношусь к его возвращению]. Слушай, я вообще люблю, чтобы футбол был красивый, было много голов, ну, [чтобы он был] для болельщиков, понимаешь? Когда вот счёт 0:0… Ты приходишь и хочешь увидеть результативный матч, правильно? А когда там скучно, «автобус» припарковали, ну и что?» — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Напомним, немецкий специалист возглавил бело-голубых в конце мая этого года. Ранее он уже работал в «Динамо» с 2020-го по 2022-й.