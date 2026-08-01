ХК «Сочи» назвал имя главного тренера и штаб команды на новый сезон

Пресс-служба ХК «Сочи» сообщила о формировании тренерского штаба команды на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.
Главным тренером команды стал Андрей Миронов.
Помогать ему будут Алексей Ковалёв – тренер по нападающим, Евгений Шалдыбин и Антон Буханко – тренеры по защитникам, Андрей Царёв – тренер вратарей, Алексей Войтюк – тренер по ОФП, Егор Варнавский – видеотренер. В управленческую структура клуба вошёл генеральный менеджер Алексей Бабинцев. Директор по спортивным операциям – Вадим Покотило.
Фото: «Сочи»
Напомним, «Сочи» начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги гостевой встречей с «Нефтехимиком» 8 сентября.