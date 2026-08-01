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Александр Овечкин назвал своего любимого хоккеиста

Александр Овечкин назвал своего любимого хоккеиста
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о своём любимом хоккеисте в истории.

— Любимый хоккеист?
— Марио Лемье, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.

Лемье был выбран под первым номером на драфте 1984 года клубом «Питтсбург Пингвинз». С 1984 по 2005 год провёл 18 сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Питтсбурга» и выиграл с командой два Кубка Стэнли (1991, 1992) как игрок и три (2009, 2016, 2017) как владелец. Обладатель Кубка Канады (1987), Кубка мира (2004), олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в составе сборной Канады.

Ранее Овечкин высказался о лучших воспитанниках хоккейного московского «Динамо».

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