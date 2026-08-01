Овечкин ответил, возможно ли, что он будет играть с братьями Протасами в одном звене

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил вероятность того, что он будет играть с братьями Протасами в одном звене столичного клуба в новом сезоне.

— Давай чуть-чуть про «Вашингтон». Уже говорили достаточно много про то, что вы усилились, Джордан Кайру, Коул Хадсон растёт, Илья Протас. Смотри, всем нашим зрителям, особенно белорусам, будет интересно, возможна ли тройка Протасов и Овечкина?

— Всё возможно, но, опять же, здесь от меня мало что зависит. Потому что я ещё даже с тренером не разговаривал, и я не знаю его видение вообще сочетания звеньев. У нас была такая у Илюхи первая игра, с «Торонто Мэйпл Лифс», Карбери делает первое звено: Большой Про, маленький Про и я.

— Вот, значит, уже было.

— Уже было. Но не срослось пока (смеётся).

— Не пошло?

— Не пошло (смеётся), — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.