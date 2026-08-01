«Будем доказывать, что до сих пор могу». Овечкин — о месте в двух бригадах большинства

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил, возможен ли вариант, при котором он будет играть в двух бригадах большинства столичного клуба.

— Всем понятно то, что, скорее всего, твоё время в формате «пять на пять» может сократиться, да? Но твоё место в первой бригаде большинства не обсуждается. Как ты думаешь, как это будет?

— Ну, понимаешь, какой будет вторая бригада?

— Ты играл в обеих в этом сезоне?

— Да, ну потому что у нас не было бросающего праворукого. У нас были сначала я, Карлсон, Строум и остальные, у нас праворукого не было. То есть [человека, что мог бы] бросить и какую-то угрозу создать с левого фланга у нас не было. Поэтому приходилось играть в два звена, ну, [то есть] мне в двух звеньях. Сейчас же у нас взяли много очень классных игроков. И я просто, ну, опять же, с тренером по большинству, с ним не разговаривал. Поживём — увидим. Будем доказывать то, что до сих пор могу, — сказал Овечкин в интервью на YouTube-канале FONBET.