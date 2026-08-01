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«Сибирь» расторгла контракт с канадским форвардом Андреоффом

«Сибирь» расторгла контракт с канадским форвардом Андреоффом
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Новосибирская «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Энди Андреоффом по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Андреофф набрал 8 (6+2) очков при полезности «-7» в 21 матче чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в пяти играх. Всего в рамках КХЛ на счету 35-летнего Андреоффа 163 встреч, 58 заброшенных шайб и 33 результативные передачи.

Первый матч нового сезона «Сибирь» сыграет в гостях с «Ак Барсом». Встреча в Казани состоится 5 сентября.

Ранее пресс-служба «Сибири» сообщила, что Сергей Широков занял пост руководителя селекционной службы «Сибири», а Валентин Пьянов стал старшим селекционером.

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