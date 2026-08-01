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Новый главный тренер «Сочи» Андрей Миронов раскрыл, в какой хоккей будет играть команда

Новый главный тренер «Сочи» Андрей Миронов раскрыл, в какой хоккей будет играть команда
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Новый главный тренер «Сочи» Андрей Миронов прокомментировал своё назначение в стан южан.

— Андрей Викторович, расскажите о своих эмоциях. Вы впервые в карьере возглавили клуб КХЛ.
– Приятно возглавить клуб. Спасибо руководству за доверие, эмоции только положительные. Готов к работе.

— Сформирован новый тренерский штаб. Как оцениваете появление Алексея Ковалёва?
– Это опытный специалист, ожидаем, что он поможет и даст определённую мотивацию. Со многими ребятами уже работали.

— Что нужно сделать, чтобы раскрыть их потенциал?
– Работать, правильно направлять, тренировать. Поэтому от ребят хотелось бы видеть самоотдачу, чтобы они работали и понимали наши требования.

— А какой хоккей будет при вас в «Сочи»?
– Будем стремиться играть в быстрый и атакующий хоккей, — цитирует Миронова пресс-служба «Сочи».

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