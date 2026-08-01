15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эти полгода в Уфе были очень крутыми». Кузнецов попрощался с болельщиками «Салавата»

«Эти полгода в Уфе были очень крутыми». Кузнецов попрощался с болельщиками «Салавата»
Комментарии

Нападающий Евгений Кузнецов попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева». Форвард сегодня, 1 августа, официально покинул команду.

«Много хочется тёплых слов сказать всем, кто любит и болеет за «Салават Юлаев». Отличная команда, шикарный коллектив. Потрясающие болельщики. Меня с первого дня приняли как своего. Я так комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. В городе, по улочкам, в ресторанах. Мог спокойно пойти попеть песни с молодёжью в центре города, все всегда радовались, говорили тёплые слова.

Эти полгода в Уфе были очень крутыми. Люблю и уважаю всех болельщиков клуба! Так бывает, что в хоккее пути расходятся. Это часть спортивной жизни. Спасибо, Уфа, и удачи», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Официально
Евгений Кузнецов покинул «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android