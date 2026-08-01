«Эти полгода в Уфе были очень крутыми». Кузнецов попрощался с болельщиками «Салавата»

Нападающий Евгений Кузнецов попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева». Форвард сегодня, 1 августа, официально покинул команду.

«Много хочется тёплых слов сказать всем, кто любит и болеет за «Салават Юлаев». Отличная команда, шикарный коллектив. Потрясающие болельщики. Меня с первого дня приняли как своего. Я так комфортно себя чувствовал на льду и за его пределами. В городе, по улочкам, в ресторанах. Мог спокойно пойти попеть песни с молодёжью в центре города, все всегда радовались, говорили тёплые слова.

Эти полгода в Уфе были очень крутыми. Люблю и уважаю всех болельщиков клуба! Так бывает, что в хоккее пути расходятся. Это часть спортивной жизни. Спасибо, Уфа, и удачи», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.