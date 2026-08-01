«Адмирал» заключил контракт с нападающим Владиславом Цицюрой

«Адмирал» заключил соглашение с Владиславом Цицюрой до конца сезона-2027/2028. Контракт носит односторонний характер. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Ранее «Адмирал» в результате обмена с «Северсталью» получил спортивные права на нападающего. Напомним, в минувшем сезоне 26-летний Владислав Цицюра провёл 29 матчей в регулярке и плей-офф, где забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. Кроме «Северстали», форвард в КХЛ выступал за СКА и «Витязь». Всего за карьеру в КХЛ провёл 239 матчей, в которых записал на свой счёт 73 (27+46) очка с показателем полезности «-18».