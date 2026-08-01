ЦСКА представил состав команды на предсезонные сборы

Хоккеисты и тренеры ЦСКА начинают подготовку к сезону-2026/2027. Сборы с командой проходят 36 игроков. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Вратари: Дмитрий Гамзин, Александр Самонов, Пётр Андреянов, Кирилл Дубровин.

Защитники: Никита Нестеров, Никита Охотюк, Дмитрий Саморуков, Егор Замула, Джереми Рой, Иван Патрихаев, Роберт Хэмилтон, Алекс Коттон, Артём Барабоша, Богдан Пестрецов, Иван Юкин, Артём Грушников (пробный контракт).

Нападающие: Павел Карнаухов, Денис Гурьянов, Прохор Полтапов, Максим Соркин, Николай Коваленко, Дмитрий Бучельников, Марат Хайруллин, Дерек Барак, Клим Костин, Денис Зернов, Иван Дроздов, Алексей Чуркин, Ярослав Яппаров, Олег Майстренко, Егор Соловьёв, Ян Матвейко, Глеб Лагода, Никита Фролов, Назар Привалов, Даниил Ермолов.

Сообщается, что тренировки на льду и зале проходят в Москве на «ЦСКА-Арене».