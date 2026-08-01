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Гашек — об отстранении России: настолько мерзкая ложь от ИИХФ, что всё превращается в фарс

Гашек — об отстранении России: настолько мерзкая ложь от ИИХФ, что всё превращается в фарс
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Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек подверг критике заявление Международной федерации хоккея (ИИХФ) с причинами отстранения сборной России на сезон-2026/2027.

«Из соображений безопасности»! Это настолько мерзкая ложь от ИИХФ, что всё это превращается в полный фарс и во многом теряет смысл. Люди в организации, включая нашего представителя, – трусы.

К сожалению, этот лживый нарратив затягивает боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ) и стоит человеческих жизней. ИИХФ тоже несёт за это ответственность», – написал Доминик Гашек на своей странице в социальной сети Х.

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