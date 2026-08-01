Экс-вратарь «Сибири» Доминге подписал контракт с итальянским «Больцано»

Вратарь Луи Доминге подписал контракт с итальянским «Больцано». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне канадский голкипер выступал за «Сибирь». Он сыграл 11 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, пропуская в среднем 3,83 шайбы и отражая 89,2% бросков.

После этого 34-летний вратарь продолжил сезон в «Шарлотт» из АХЛ. Он провёл 14 игр при коэффициенте надёжности 2,21 и 89,6% сейвов.

Доминге также выступал за «Аризону Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Дэвилз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». В общей сложности на его счету 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ.