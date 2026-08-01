Давыдов: Моторыгин и Подъяпольский, наверное, лучшая вратарская бригада в КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов назвал вратарскую бригаду московского «Динамо» лучшей в КХЛ.

«Очень рад, что нам удалось продлить контракт с Моторыгиным и сохранить его дуэт с Подъяпольским. Считаю, что это, наверное, лучшая вратарская бригада в КХЛ.

И это огромный плюс для нового тренерского штаба, для его работы. Когда всё в порядке в главной позиции в хоккее, любой тренер может себя чувствовать уверенно.

Если мы увидим сильную тренерскую работу, то «Динамо» оттолкнётся от такого вратарского фундамента и покажет результат, который всех нас – болельщиков, ветеранов, специалистов – порадует», – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.