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Борис Майоров отреагировал на слова Владимира Пономарёва о хоккее и футболе

Борис Майоров отреагировал на слова Владимира Пономарёва о хоккее и футболе
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова бывшего футболиста ЦСКА и сборной СССР Владимира Пономарёва о хоккее и футболе. Ранее он заявил, что футбол в 10 раз сложнее, чем хоккей.

«Каждый кулик своё болото хвалит. В хоккее и футболе абсолютно разные нагрузки. В хоккее всё сопряжено со скоростно-силовой выносливостью, а в футболе – просто с выносливостью. Просто удивительно, что профессионал так высказывается и сравнивает два вида спорта. Я с Пономарёвым не знаком. Я играл в «Спартаке», поэтому на сборах с ними в Архангельском не встречался, потому что там тренировался ЦСКА. Я с Пономарёвым не пересекался», – приводит слова Майорова «Советский спорт».

Отметим, что в 1961 году Майоров принял участие в двух матчах футбольного «Спартака» в чемпионате СССР.

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